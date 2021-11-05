الطاقة الايرانية: المخزون من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% وصل إلى 25 كغم

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الجمعة، أن إيران أعلنت أن مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % وصل إلى 25 كيلوغراما.

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي قوله: "لقد أنتجنا حتى الآن 25 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %“، وفقا لما ذكرته وكالة ”رويترز“ للأنباء.

وفي نيسان/ أبريل، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، إن طهران بدأت عملية تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 % في منشأة نووية فوق الأرض في نطنز، مؤكدة تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين.

وذكرت إيران في حزيران/يونيو الماضي، أنها أنتجت 6.5 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %.

وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الخميس، أن بلاده سترفض المطالب ”المبالغ بها“ من الدول الغربية في المباحثات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي، وذلك غداة إعلان الأطراف المعنيين استئنافها أواخر هذا الشهر، بعد تعليقها لنحو خمسة أشهر، وفقا لوكالة ”فرانس برس“.