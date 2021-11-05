الكويت ترشح محافظها السابق ليكون امينا عاما لـ"اوبك"

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين أن الغيص هو المرشح الوحيد حتى الآن، وترك "الغيص" أوبك في حزيران ، وعُين نائبا للعضو المنتدب لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة".في سياق مختلف، ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة، لتعوض بعض خسائرها، بعدما رفضت أوبك وحلفاؤها (أوبك+) دعوة أمريكية لزيادة الإمدادات واتفقت على التمسك بخطط لعودة تدريجية للإنتاج الذي توقف بسبب الجائحة.ويذكر ان الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" أمس الخميس، قررت الاستمرار في زيادة إنتاجها للنفط بشكل معتدل مع 400 ألف برميل في اليوم في كانون الأول ، رغم إصرار الدول المستهلكة على زيادة أكبر للجم ارتفاع الأسعار.وهذه الاستراتيجية التي تصبّ في مصلحة الدول المنتجة، تترك في الوقت الراهن أكثر من أربعة ملايين برميل تحت الأرض كل يوم.