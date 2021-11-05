"المعدن الاصفر" في طريقه لتحقيق مكاسب أسبوعية

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.06% إلى 1792.74 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1115 بتوقيت غرينتش.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/ كانون الأول 0.1% إلى 1795.60 دولار.وقال لقمان أوتونوجا، المحلل لدى إف.إكس.تي.إم: ”في ضوء التأثير المنتظر لتقرير الوظائف غير الزراعية على توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، فمن المرجح أن يلعب التقرير دورا رئيسيا في تحديد كيف سيختم الذهب هذا الأسبوع“.وسيراقب المستثمرون باهتمام بيانات الوظائف الشهرية الأمريكية المقرر أن تصدر في وقت لاحق اليوم بعد أن أظهر تقرير أمس الخميس أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض بشكل كبير.وبين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.75 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.2% إلى 1027.8 دولار، وصعد البلاديوم 1.1% إلى 2022.75 دولار.ويوم الخميس، ارتفعت أسعار الذهب، بعدما سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد أن وجد المستثمرون عزاء في خطة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لبدء تقليص تحفيزه دون رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن.وصعد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1776.99 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة الـ08:47 بتوقيت غرينتش بعدما لامس أدنى مستوى منذ الـ13 من أكتوبر/تشرين الأول.وارتفعت العقود الآجلة للذهب 0.7% إلى 1775.60 دولار.ويعد الذهب ملاذا آمنا، وإحدى أهم أدوات التحوط ضد مخاطر التغير في معدل سعر صرف العملات، وأي مخاطر اقتصادية وسياسية، إذ يمكن للمستثمرين والمتعاملين في الأسواق، شراء الذهب لتغطية المخاطر.وعلى الرغم من تغير أسعار المعدن النفيس بشكل طفيف ارتفاعا ونزولا بين الحين والآخر، إلا أن قيمته هي الأكثر ثباتا على المدى الطويل، لكن الذهب مع ذلك، لا يعتبر مولدا للدخل، من وجهة نظر استثمارية، غير أنه مخزن للقيمة.كما ترتبط أسعار الذهب في جميع دول العالم، بالأحداث والتقارير والبيانات الاقتصادية، وكذلك ترتبط بعدد من المؤشرات، منها التضخم والفائدة وعائد السندات والنفط وبيانات النمو والوظائف.