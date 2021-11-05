الاتحاد الاوروبي يرفع علم السودان عند بنايته تضامنا مع الشعب

ونشر ‏‏‏‏الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لويس ميغال بوينو صورة على حسابه في "تويتر" تظهر العلم السوداني يرفرف عند مبنى الاتحاد.وقال: "رفعنا العلم السوداني في الاتحاد الأوروبي لتكريم الشعب السوداني، وللتعبير عن دعمنا لتطلعات السودانيين".وأضاف اننا "ندعم الجهود الرامية من قبل المجتمع الدولي للعودة إلى المسار الديمقراطي في السودان بقيادة المدنيين".