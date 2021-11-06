مصرع 10 مصابين بكورونا إثر حريق في مستشفى هندي

وأكدت وزارة الصحة في ولاية ماهاراشترا أن الحريق اندلع داخل أحد قسمي العناية المركزة في مستشفى أحمد نجر المدني، مشيرة إلى أن اثنين من الجرحى لا يزالان في حالة حرجة.وتمكنت فرق الإطفاء حتى الآن من السيطرة على الحريق الذي اندلع في الطابق السلفي من المستشفى.وأمرت سلطات الولاية بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، بينما قدم رئيس الوزراء ناريندرا مودي تعازيه إلى أهالي الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى.