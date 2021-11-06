أول دولة في العالم تلزم تطعيم الأطفال بلقاحات كورونا

ووقعت الدولة صفقة مع شركة "فايزر" للحصول على جرعات لبدء تطعيم جميع الأطفال دون سن 12 عاما اعتبارا من مارس/آذار 2022.وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، وافقت الهيئات التنظيمية الصحية الأمريكية على لقاح "Pfizer" / "BioNTech" للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما.وستشهد صفقة كوستاريكا مع شركة "فايزر" حصولها على 3.5 مليون جرعة، منها 1.5 مليون سيتم حجزها لمن تتراوح أعمارهم بين 5 و 11 عاما، أما الآخرون فسيكون للجرعات الثالثة التي ستعطى لأول المستجيبين، وكبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.ويقول المسؤولون إن أكثر من 70٪ ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و 19 عاما قد تلقوا الآن جرعة واحدة على الأقل من اللقاح في البلاد.ومن المتوقع أن تحذو دول أخرى حذوها.