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خلال افتتاح سد "إيليصو".. أردوغان: حماية مواردنا المائية ضرورة

دوليات

2021-11-06 | 11:11
خلال افتتاح سد "إيليصو".. أردوغان: حماية مواردنا المائية ضرورة
3,071 مشاهدة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن حماية الموارد المائية في بلاده "لم تعد خيارا بل ضرورة".

وجاءت تصريحات الرئيس التركي في كلمة اليوم السبت خلال مشاركته في مراسم افتتاح سد "إيليصو" بولاية ماردين، جنوب شرق تركيا.

وأضاف أردوغان "حماية مواردنا المائية قبل أن تصل حد النضوب واستخدامها بكفاءة وإدارتها بشكل صحيح لم تعد خيارا بل ضرورة".

ولفت إلى أن افتتاح سد "البروفيسور فيصل إر أوغلو" في إيليصو يعد أحدث مثال عن سياسة إنجاز المشاريع الخدمية التي تنتهجها حكوماته منذ 19 عاما، في إطار السعي لتحقيق أهداف تركيا المنشودة لعام 2023 في مئوية تأسيسها.

وأوضح أنهم نجحوا في إتمام مشروع بناء السد رغم كافة العراقيل التي وضعت في طريقهم، وعلى رأسها التمويل وهجمات منظمة "بي كا كا" إلى جانب حملات التضليل والتشويه.

وأفاد بأن سد ومحطة الطاقة الكهرومائية في إيليصو، يعدان الأكبر من نوعهما على نهر دجلة.

وصرح الرئيس التركي بأن إيليصو يعد ثاني أكبر سد بعد سد أتاتورك (على نهر الفرات) من حيث الحجم، مشيرا إلى أن سعة تخزين السد تبلغ 11 مليار متر مكعب، في حين تصل القوة المركبة فيه 1200 ميغا واط.

وأشار إلى أهمية هذا المشروع وعلى الخصوص مع ازدياد خطر القحط والجفاف في تركيا، والعالم أجمع، مشددا على ضرورة حماية البلاد من أخطار الجفاف، وتبعاتها مثل نقص الغذاء، والاستعداد للسيناريوهات المظلمة التي تنتظر العالم في المستقبل.

وأردف قائلا إن الماء يعد بلا شك أثمن وأهم مورد استراتيجي في القرن الحالي، حيث يزداد الضغط على الموارد المائية مع ازدياد القحط وتغير المناخ وعدد السكان.
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