مجلس التعاون الخليجي يدين محاولة اغتيال الكاظمي

وذكر المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، يدين محاولة الاغتيال الآثمة التي استهدفت دولة مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق بعد تعرض منزله لهجوم بمسيرة اليوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021م".وأكد الحجرف، "عن الرفض القاطع لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية والتي استهدفت أمن واستقرار العراق والذي هو من أمن دول المجلس، معبراً عن التضامن مع العراق والشعب العراقي الشقيق للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه، بحسب البيان".وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.