الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف منزل الكاظمي

دانت دولة الإمارات، اليوم الاحد، بشدة الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مقر إقامة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، في المنطقة الخضراء بالعاصمة بغداد.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أن "دولة الإمارات تعرب عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، وتتنافى مع القيم والمبادئ الأخلاقية والإنسانية"، بحسب "وام" وأعربت الوزارة عن تضامنها ووقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مواجهة الإرهاب، مؤكدة حرص دولة الإمارات على استتباب الأمن والاستقرار فيه.

