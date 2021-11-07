تركيا والاردن يُدينان محاولة أغتيال الكاظمي

وذكر وزارة الخارجية الاردنية في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "المملكة الاردنية تدين بأشد العبارات محاولة الاغتيال الإرهابية الفاشلة التي تعرض لها رئيس وزراء جمهورية العراق مصطفى الكاظمي، فجر اليوم".وأكّدت الوزارة، "وقوف وتضامن المملكة التام مع العراق وشعبه الشقيق، ودعمها الكامل لأمنه واستقراره، ولجهود الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب، وتعزيز المسيرة الديمقراطية والمحافظة على الإنجازات الوطنية".وشدّدت، على "إدانة واستنكار المملكة التام لكافة الممارسات والأعمال الإرهابية الجبانة التي من شأنها تهديد أمن واستقرار العراق".إلى ذلك، أعربت الخارجية التركية عن "ادانتها وبشدّة الهجوم الإرهابي الذي استهدف رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في منزله صباح اليوم بالطائرات المسيّرة".وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.