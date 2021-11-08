مصرع اربعة اشخاص إثر حريق اندلع بأحد المباني في ايران

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إنه "في وقت متأخر من مساء امس الأحد، اندلع حريق في أحد المباني السكنية في مدينة كرج غرب طهران ما أدى إلى مصرع 4 أشخاص"، مشيرة إلى أن "أسباب الحريق لم تعرف بعد".وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء والسلامة في بلدية مدينة كرج، مهدي سميعي للوكالة إن "4 أشخاص لقوا مصرعهم في الحادثة".وأضاف مهدي سميعي أنه "في هذه الحادثة تعرضت فيلا سكنية ببنية تحتية تبلغ مساحتها 100 متر مربع لحريق شديد أدى إلى مقتل 4 أشخاص"، مشيرًا إلى أن "فريق الإطفاء المكون من 21 شخصًا تمكنوا من احتواء الحريق".وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء والسلامة في بلدية مدينة كرج "إن هويات ضحايا هذه الحادثة سيتم تحديدها بعد الفحص الطبي لخطورة الحروق".وفي أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال رئيس الجمعية الإيرانية لعلاج الحروق والجراح، محمد جواد فاطمي، سنويًا يتم تسجيل 200 ألف حالة إصابة بجراح جراء الحروق مع تسجيل وفاة 3 آلاف شخص.وأشار ”فاطمي“ إلى أن الحرائق داخل المنازل تتزايد مع حلول فصل الشتاء جراء استخدام أجهزة التدفئة، مضيفًا أن ”إيران لسوء الحظ في مستوى عالٍ من حيث إحصاءات الحروق، وهي أسوأ حالًا من البلدان التي تشبهنا اقتصاديًا“.وأضاف: "نسبة الوفيات في هذا الصدد مرتفعة، حيث يموت حوالي 3000 شخص سنويًا بسبب الحروق الحرارية والكهربائية، وكل هذا تسبب بفرض تكاليف حالية ونفسية ومالية على البلاد".وتابع: "الآن بعد أن أصبحنا نواجه فيروس كورونا، يجب أن نحاول منع الحوادث التي يمكن الوقاية منها مثل الحرائق"، معتبرًا أن "السبب الأكثر شيوعًا لحدوث الحرائق الآن هو تسرب الغاز من الأجهزة المستخدمة".وأشار إلى أنه "إذا تم توحيد أنظمة إطفاء الحرائق والإنذار عن الحرائق، فإن الوقاية ممكنة".