دولة مجاورة تسجل المزيد من اصابات الفطر الاسود

ونقلت وكالة "سانا" عن رئيس قسم العناية في الهيئة العامة لمشفى دمشق الدكتور سامر عمر يحياوي أن "طاقة القسم الاستيعابية تصل لنحو 20 سريرا قابلا للتوسع في حال الحاجة واستقبل خلال 15 يوما 17 حالة جميعهم من مضعفي المناعة والمصابين بداء السكري غير المضبوط ومرضى كورونا الذين خصص لهم أماكن محددة منعاً من انتشار العدوى".وأشار يحياوي إلى "تخريج أكثر من 50% من المرضى فيما نسب الوفاة لم تتجاوز 20%، مبينا أن الكشف والعلاج المبكرين للإصابة يسهمان بشكل كبير في الشفاء".ويسبب الفطر الأسود التعرض للفطريات المخاطية التي توجد عادة في التربة والنباتات والسماد الطبيعي والفواكه والخضراوات ولا ينتقل من شخص لآخر.