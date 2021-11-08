إيران تعلن حجم صادراتها من البضائع الى العراق

واوضح سيد روح الله لطيفي بحسب وكالة "فارس"، أن "حجم التجارة الخارجية الايرانية مع دول العالم، خلال 7 اشهر مضت من العام الحالي (الايراني –بدا في 21 اذار / مارس 2021)، بلغ 99 مليون طن وبما يعادل نحو 55 مليار دولار".وحول وجهة الصادرات الايرانية، فقد اوضح هذا المسؤول بأن "ايران صدّرت ما قيمته 27 مليارا و74 مليون دولار، بواقع 75 مليونا و200 الف طن من السلع الى الصين والعراق وتركيا والامارات وافغانستان، التي شكلت اكبر الدول المستوردة في هذه الفترة، فضلا عن الدول الاخرى التي كانت اقل استيرادا".