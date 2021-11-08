زاخاروفا ترد على وارسو: أنتم شاركتم بتدمير العراق فاستقبلوا المهاجرين منه

وقالت زاخاروفا على قناتها في "تيليغرام"، "من الأجدر على السياسيين البولنديين الذين يلعنون الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ويتهمون مينسك بإحداث أزمة المهاجرين العراقيين أن يتذكرا أن وارسو لعبت دورا بارزا في تدمير العراق".واضافت أن "أكثر من ألفي جندي بولندي دخلوا العراق ضمن قوات الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة من أجل "إحلال الديمقراطية" في هذا البلد".وتساءلت زاخاروفا ساخرة "عما إذا كانت بولندا مستعدة اليوم لاستقبال "هذا العدد على الأقل من العراقيين الشاكرين الذين لم يحلم أباؤهم بمثل هذه الحياة وهم يبنون حياتهم في وطنهم قبل أن يجتاحه حملة الديمقراطية الوقحون".وفي وقت سابق من اليوم دعا رئيس بولندا أنجي دودا إلى عقد اجتماع عاجل لبحث الوضع على حدود بلاده مع بيلاروس.