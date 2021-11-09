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مأساة اللاجئين تتفاقم.. بيلاروسيا تتبرأ وبولندا تتوعد من يعبر الحدود! (فيديو وصور)

دوليات

2021-11-09 | 05:45
مأساة اللاجئين تتفاقم.. بيلاروسيا تتبرأ وبولندا تتوعد من يعبر الحدود! (فيديو وصور)
1,711 مشاهدة

بلا رعاية طبية ولا طعام ، طقس بارد، ولا مياه كافية للجميع، القوات المسلحة تحاصرهم ودولهم الأم لا تحرك ساكنا، هذا جزء مما يعيشه آلاف اللاجئين الآن على حدود بيلاروسيا وبولندا.

جحيم المهاجرين، ربما هي التسمية الأصح التي تطلق على حدود هاتين الدولتين، حيث تتزايد التوترات وربما ستصبح اسوأ قريبا بعد اجتماع آلاف المهاجرين عند الحدود على أمل العبور إلى الاتحاد الأوروبي.



أزمة اللاجئين العراقيين في تطور مستمر على الحدود بين دولتي ليتوانيا وبيلاروسيا، إذ يسعى مئات منهم للدخول إلى الأراضي الليتوانية، لكن حرس حدود الدولة المحسوبة على الاتحاد الأوروبي يمنع ذلك، فيما بدأت الأوضاع تأخذ منحى آخر بعد مقتل لاجئ عراقي في ظروف غامضة.

وأشارت مصادر صحافية إلى أن اللاجئ تعرض الأربعاء الماضي إلى اعتداءات وضرب عنيف أدى إلى مقتله، وفق تأكيدات وكالة "بيلتا" البيلاروسية الرسمية، فيما نقلت الوكالة عن السلطات الليتوانية عثور دورية لحرس الحدود البيلاروسي على الشاب في حالة خطيرة قرب قرية بينياكوني الحدودية، حيث حاول عناصر الحرس تقديم الإسعافات الأولية له، لكنه توفي على الفور، وفق قولها.

تقول حكومة الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن هؤلاء الأشخاص هم من اللاجئين، ولا توجد مخاطر أمنية. من جانبها قالت بولندا إنها لا تريد أن تكون جزءًا من هذا التدفق، مؤكدة أنها جاهزة للتعامل مع أي وضع.

تقول حكومة الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إن هؤلاء الأشخاص هم من اللاجئين، ولا توجد مخاطر أمنية.

ويقول الاتحاد الأوروبي إنهم يعتبرون أن هذه الحرب ستكون حربًا هجينة من جانب رئيس بيلاروسيا، وتقول بولندا من جانبها إنهم يعتقدون أنهم تحت هجوم.

في حين قالت الحكومة البولندية إنها لن تقف مكتوفة الأيدي، وأنها ستبقى صامدة، فهناك أكثر من 12 ألف جندي من القوات البولندية على الحدود، ويقولون إنهم سيوقفون أي شخص يحاول عبور الحدود.



واشنطن تتدخل

طالبت واشنطن بيلاروسيا بالتوقف عن "التلاعب" بالمهاجرين إلى أوروبا عبر الحدود البولندية، في وقت تواجه فيه مينسك اتهامات بتدبير موجة المهاجرين الذين يتدفقون إلى حدود بولندا سعيا للعبور إلى الاتحاد الأوروبي.

وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن "الولايات المتحدة تندد بشدة بقيام نظام (الرئيس ألكسندر) لوكاشنكو بالاستغلال السياسي والتلاعب بأشخاص ضعفاء".

ووصف الصور والمعلومات التي وردت نهاية هذا الأسبوع من الحدود بين بيلاروسيا وبولندا حيث يحتشد آلاف المهاجرين بأنها "مزعجة".

ودعا الناطق باسم وزارة الخارجية مجددا "النظام (البيلاروسي) للكف فورا عن التلاعب بتدفق المهاجرين عبر حدوده إلى أوروبا".

أوروبا تبحث عن حل للأزمة

وفي وقت سابق من اليوم، دعا رئيس بولندا أندريه دودا إلى عقد اجتماع عاجل لبحث الوضع على حدود بلاده مع بيلاروسيا.

ومن جهتها، طالبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين بفرض عقوبات إضافية على بيلاروسيا بسبب الوضع القائم على الحدود البيلاروسية البولندية. وقالت مساء الاثنين إنه يجب على بيلاروسيا أن توقف "الاستغلال المتبلد للمهاجرين".



وأوضحت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يعمل على معاقبة شركات طيران من دول من خارج التكتل بسبب ضلوعها في نقل مهاجرين إلى بيلاروسيا.

ومن جانبه، قال نائب رئيسة المفوضية ماراغاريتيس شيناس إنه سيتوجه في الأيام المقبلة إلى الدول التي ينحدر منها هؤلاء المهاجرون والدول التي يمرون عبرها.

ما هي جنسيات المهاجرين؟

جاء المهاجرون من بلدان مختلفة. ونقلت وكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا) عن مهاجر قوله إنهم أكراد وأن حوالي 1500 شخص موجودون في المنطقة التي لا تبعد كثيرا عن معبر بروزجي الحدودي بين بيلاروسيا وبولندا.

ونقلت وكالة أنباء تاس الرسمية الروسية عن سلطات الحدود البيلاروسية قولها إن هناك 2000 شخص على الحدود. وبحسب وكالة بيلتا قال أفراد حرس الحدود بالجمهورية السوفيتية السابقة إنهم اتخذوا "كافة الاجراءات الضرورية " لضمان الأمن .



موسكو تذكر وارسو بغزو العراق

ومن جهتها ردت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على اتهامات بولندا لبيلاروسيا بتنسّق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين ، وكتبت زاخاروفا عبر تطبيق "تيليغرام": "من الأجدى بالسياسيين البولنديين الذين يلعنون الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ويتهمون مينسك بإحداث أزمة المهاجرين العراقيين، أن يتذكرا أن وارسو لعبت دورا بارزا في تدمير العراق".
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