ذهب النيجر يتسبب بقتل 18 منقباً.. كيف؟

ووقعت الكارثة في منطقة مارادي قرب الحدود مع نيجيريا. وأوضح أدامو غويرو، رئيس بلدية دان عيسى، أنه من المرجح أن يرتفع عدد القتلى.وأضاف "حين وصلنا للموقع كان الناس ما زالوا يبحثون عن جثث". "إنه أمر شائع في مناجم الذهب. من الصعب جدا السيطرة عليه".وعادة ما تستخدم مناجم الذهب التقليدية طرق حفر قديمة وغير منظمة تؤدي إلى حوادث مميتة متكررة.وأدت زيادة الطلب على المعادن وارتفاع الأسعار إلى ازدهار نشاط التعدين على نطاق صغير في بلدان فقيرة حول العالم في السنوات الأخيرة. ويشيع هذا النشاط في معظم أنحاء غرب إفريقيا