قتلى بتفجير سيارة مفخخة استهدف صحفيين في عدن

انفجرت سيارة مفخخة، الثلاثاء، بمدينة عدن في اليمن.

وقال موقع "روسيا اليوم"، إن "سيارة مفخخة استهدفت صحفيين ومراسلين لقنوات عربية في عدن". وأضاف الموقع أن "التفجير أدى إلى مقتل امرأة وزوجها وطفليهما".