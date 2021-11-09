التقى الأسد.. وزير خارجية الإمارات: أحداث سوريا أثرت على كل الدول العربية

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا)، إن "اللقاء شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، وخصوصا في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات".وأكد الأسد على "العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع سوريا والإمارات، منذ أيام الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونوَّه بالمواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها الإمارات"، مشددا على أن "الإمارات وقفت دائما إلى جانب الشعب السوري".وشدد عبد الله بن زايد "على دعم الإمارات لجهود الاستقرار في سوريا، معتبرا أن ما حصل بها أثر على كل الدول العربية، معربا عن ثقته أنها بقيادة الأسد، وجهود شعبها قادرة على تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب".وأشار وزير الخارجية الإماراتي إلى أن "بلاده مستعدة دائما لمساندة الشعب السوري".وتناول النقاش أيضا الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، كما اتفق الطرفان على "استمرار التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، من أجل تحقيق تطلعات شعوبها وبإرادتها بعيدا عن أي تدخلات خارجية".