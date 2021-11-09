تركيا.. إصابة 13 شخصا في انهيار مبنى

وقال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن 13 شخصا على الأقل أصيبوا، الثلاثاء، بعد انهيار مبنى من طابقين في مقاطعة ملطية شرقي تركيا.وأرسلت 28 سيارة إسعاف وفريقان للبحث والإنقاذ إلى موقع الحادث من أجل الأشخاص المحاصرين، بينما تم نقل من تم إنقاذهم إلى المستشفيات.وصرح حاكم ملطية أيدين باروس للصحفيين بأن هناك أماكن عمل في الطابق الأرضي من المبنى ومقهى في الطابق العلوي.وأضاف أن المبنى كان يضم نحو 20 شخصا عندما انهار، ولم يتضح بعد سبب الحادث.