محمد بن سلمان: السعودية ملتزمة بأمن واستقرار اسواق الطاقة العالمية

وقالت وكالة رويترز ان "ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه بن سلمان مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حيث جرى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك".وواضافت ان "رئيس الوزراء البريطاني أشاد في الاتصال بإعلان ولي العهد السعودي عزم المملكة استهداف الوصول للحياد الصفري في عام 2060".وقبل ذلك دحض وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اتهامات بأن "المملكة تعرقل مفاوضات المناخ في قمة الأمم المتحدة المنعقدة في اسكتلندا، وقال إن الاتهامات أكاذيب وافتراءات".وقال وزير الطاقة السعودي، إن "جهود مكافحة تغير المناخ يجب ألا تقوض أمن الطاقة العالمي أو تبتعد عن أي مصدر معين للطاقة"، نافيا أن "تكون الرياض قد تعرقل المحادثات الدولية بشأن المناخ".