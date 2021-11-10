انفجار في موقع لتوزيع الغاز غرب طهران

وقالت الوكالة أن "الانفجار وقع في منطقة جسر فرديس بمدينة كرج غرب طهران، ولم ترد أنباء بعد عن سبب الانفجار والأضرار التي خلفها".من جانبه، صرح رئيس منظمة الإطفاء في مدينة كرج، وحيد تاجي، إن "حريقاً وقع في مستودع أسطوانات الغاز المسال، الذي رافقه انفجار بعض هذه الأسطوانات، تم احتواؤه بالكامل وإخماده".وأضاف أن "الحريق اندلع في ورشة شحن أسطوانات الغاز المسال غير القانونية، التي يبلغ ارتفاعها 50 مترًا والواقعة في جسر فرديس"، مشيراً إلى "إرسال رجال إطفاء من فريق الإنقاذ مع 10 مركبات ثقيلة وشبه ثقيلة إلى الموقع للمشاركة في احتواء الحريق".ونفى وحيد تاجي "وقوع إصابات جراء الحريق والانفجار الذي أعقبه"، مبيناً أن "هذه النيران تسببت أيضًا في حدوث انفجارات، ولحسن الحظ، بسبب عدم نشاط الورش المجاورة، لم تقع إصابات".وعن أسباب الحريق، أشار وحيد تاجي إلى أن "فريقاً من الخبراء بدأوا التحقيق لمعرفة أسباب الحادث".