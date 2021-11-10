بعد ضجة "حقائب" المنتخب الإيراني.. لبنان يتخذ اجراءً جديداً

أثارت صور وصول المنتخب الإيراني إلى لبنان المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي تساؤلات كبيرة لدى المتابعين واللبنانيين، حيث ظهر اللاعبون وبحوزتهم الكثير من الحقائب.





وأظهرت صور أن كل لاعب إيراني معه 3 حقائب كبيرة على الأقل فضلا عن حقيبة اليد؛ ما ولّد موجة تعليقات على مواقع التواصل حول ما تحتويه تلك الحقائب، في ظل الظروف السياسية المتأزمة التي يعيشها لبنان.









ويواجه منتخب لبنان على أرضه منتخب إيران ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، حيث تقام المباراة على ملعب صيدا البلدي، غدا الخميس الساعة 14:00 بتوقيت بيروت.

بدوره، طلب وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الأربعاء، إجراء استقصاءات حول ما تم تداوله عن "عدم خضوع" حقائب لاعبي منتخب إيران لكرة القدم للتفتيش في مطار بيروت.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، قالت فيه إن خطوة مولوي جاءت "بعد التداول بصور للاعبي فريق كرة قدم أجنبي قادمين إلى بيروت، وبحوزتهم عدد كبير من الحقائب، وما رافق ذلك من تعليقات حول عدم خضوعهم لإجراءات تفتيش حقائبهم لدى وصولهم إلى حرم المطار".



