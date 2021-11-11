اختيار الإمارات لاستضافة مؤتمر دولي للمناخ عام 2023

وجرى التصويت خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 26" الذي اختتم في غلاسكو، الخميس.ووجه محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التهنئة لبلاده بهذه المناسبة.وقال بن راشد على "تويتر": "نبارك لدولة الإمارات فوزها باستضافة أهم مؤتمر عالمي للمناخ COP28 في عام 2023. اختيار مستحق لدولتنا".وأضاف: "سنضع كل إمكانياتنا لإنجاح المؤتمر وستبقى دولة الإمارات ملتزمة تجاه العمل المناخي العالمي لحماية كوكب الأرض".