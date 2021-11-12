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دراسة تحدد أفضل موعد للنوم

دوليات

2021-11-12 | 00:46
دراسة تحدد أفضل موعد للنوم
4,444 مشاهدة

قد لا يكون النوم المبكر للغاية أفضل استراتيجية صحية لجسم الإنسان، وفقا لما خلص إليه علماء بريطانيون في دراسة حديثة.

وجد الباحثون أن النوم بين الساعة 10 مساء و11 مساء يمكنه تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن بي سي".

الدراسة التي نُشرت في مجلة القلب الأوروبية، يوم الثلاثاء، استندت إلى بيانات من أكثر من 88 ألف مشارك في البحث الذي أجراه "البنك الحيوي" البريطاني، وهي دراسة مطولة تنظر في آثار العوامل البيئية والجينية على تطور الأمراض.

استخدم الباحثون أجهزة رصد، والتي وضعوها على معاصم المشاركين لجمع البيانات، والتي أظهرت أن النوم قبل الساعة 10 مساء أو بعد الساعة 11 مساء كان مرتبطا بارتفاع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقال العلماء الذين قادوا الدراسة ولهم إسهامات في قطاع التكنولوجيا الصحية، إن الساعة الفاصلة بين التوقيتين "كانت مرتبطة بأقل حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية".

كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن العلاقة بين وقت النوم وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية كانت أعلى بالنسبة للنساء.
أشار الباحثون أيضا إلى دراسة أخرى، نُشرت في مارس/ آذار، وخلصت إلى أن أوقات النوم المتأخرة وأوقات الاستيقاظ ذات صلة بتزايد خطرالإصابة بقصور القلب الاحتقاني.

على جانب آخر، ووفقا لبحث أجرته الأكاديمية الأمريكية لطب النوم، فإن الأشخاص الذين ينامون من 7 إلى 8 ساعات في الليل، يكونون أكثر إنتاجية من أولئك الذين ينامون ست ساعات.
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