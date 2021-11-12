مصر.. جريمة مروعة اخرى امرأة تدفن زوجها حيا

وكشفت الجهات الامنية أن "المجني عليه متغيب عن منزله منذ شهر ايلول الماضي، بعدما حررت زوجته ربة منزل محضرًا بمركز شرطة شربين، يفيد اختفاء زوجها وشهرته العسكري، ويبلغ من العمر 42 سنة، وغاب عن منزله عقب خروجه للعمل بمدينة برج العرب بالإسكندرية، حيث يعمل بأحد المصانع هناك".واضافت انها "نجحت في كشف غموض اختفائه بعد العثور على جثمانه بعد شهرين من اختفائه، حيث تبين قتله على يد زوجته بمساعدة عشيقها الذي كان صديق المجني عليه، حيث أقدما على دفنه حيا بعد تخديره للتخلص منه حتى يتزوجا".واشارت الاجهزة الامنية الى ان "المتهم اعترف بعد القبض عليه بأنه استدرج المجني عليه ليلة الواقعة لأرض زراعية، وخلال جلستهما أعطاه مخدرا حتى غاب عن الوعي، ودفنه حيًّا داخل حفرة، حفرها بالاشتراك مع الزوجة التي تربطهما علاقة غير شرعية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام".