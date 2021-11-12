بلغاريا.. القبض على داعشي بلجيكي متورط بهجمات باريس 2015

وذكرت الصحافة البلغارية أن "الشاب ياسين لعشيري، اعتقل أمس الخميس، على الحدود مع تركيا، حيث كان المتهم يحاول التسلل إلى بلغاريا بهوية مزورة".وأعلن المدعي العام بصوفيا في بيان مقتضب، أنه "تم إلقاء القبض على "مواطن بلجيكي محكوم عليه في أحد بلدان الاتحاد الأوروبي بـ20 عامًا من السجن بتهمة الإرهاب".واضاف أن "عملية الاعتقال جرت خلال عملية مشتركة بين مصالح مكافحة التجسس وشرطة الحدود في البلاد"، مضيفًا أن "الشخص ذاته كان محكومًا عليه في تركيا بتسع سنوات ونصف السنة من السجن"، بحسب ما ذكره الموقع الفرنسي "كورييه انترناسيونال".