واشنطن ممتعضة من التقارب العربي مع دمشق.. والدوحة تدعو لإيقاف التطبيع

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في واشنطن بين وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ونظيره القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تعليقاً على زيارة قام بها مؤخرا وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى سوريا.وقال بلينكن، ردا على سؤال حول موقف الولايات المتحدة من مساعي بعض حلفائها إلى تطبيع العلاقات مع السلطات في دمشق: "نحن نشعر بقلق من الرسائل التي تحملها بعض هذه الزيارات والاتصالات".وتابع: "لا ندعم التطبيع، ونود أن نشدد على أن أصدقاءنا وحلفاءنا يتوجب عليهم الانتباه للرسائل التي يبعثونها".من جانبه، صرح آل ثاني، أثناء المؤتمر بأنه من الضروري "محاسبة نظام الأسد على جرائمه"، معرباً عن أمله في أن "تحجم دول أخرى عن المزيد من الخطوات" في سبيل تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية.ويأتي ذلك في ظل زيارة وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد إلى دمشق في وقت سابق من الشهر الجاري حيث استقبله الرئيس الأسد.