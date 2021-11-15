اتفاق لبيع فندق ترامب في واشنطن بسعر "خيالي"

وتعاقدت مجموعة "سي جي آي ميرشانت"، المتخصصة بالاستثمارات، والتي يقع مقرها في مدينة ميامي الشهيرة على سواحل فلوريدا، مع مجموعة ترامب، بخصوص الفندق الذي يقع على مسافة قصيرة سيراً على الأقدام من شارع بنسلفانيا أفنيو القريب من البيت الأبيض.ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، عن هؤلاء الأشخاص قولهم، إنّ "سي جي آي" تعتزم إزالة اسم ترامب عن الفندق، وتوصلت إلى اتفاق مع شركة هيلتون لإعادة تسميته وإدارته.يذكر أنّ الفندق مملوك من قبل الحكومة الفيدرالية، ويمكن أن تصبح مدة عقد الإيجار، بعد تمديدها، نحو 100 عام. ويقع الفندق قرب مبنى البريد القديم السابق، ويضم بعضاً من أكبر غرف الضيوف في العاصمة، وفقاً للصحيفة.وقد تتم عملية بيع الحقوق في الربع الأول من العام المقبل، في وقت تحقّق فيه لجنة بمجلس النواب، وتعقد جلسات استماع بشأن قضايا تتعلق بتأجيره لمجموعة ترامب.وأشارت مسؤولة حكومية إلى أن القضايا لن تُحَل بعملية بيع الحقوق.وقالت لجنة مجلس النواب إنّ الفندق خسر أكثر من 70 مليون دولار، منذ افتتاحه عام 2016 حتى العام الماضي، مما دفع مجموعة ترامب لضخ 24 مليون دولار لدعم استمرارية العمل فيه، إلّا أنّ المجموعة تنفي ذلك.وتقول المجموعة إنّ الفندق حقَّق حوالي 150 مليون دولار من الإيرادات على مدى أربع سنوات.