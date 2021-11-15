البنتاغون تكشف عن "حادث خطير" في خليج عُمان

وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، إن المروحية الإيرانية اقتربت من حاملة الطائرات "USS Essex"" يوم 11 نوفمبر في مضيق عمان حيث حلقت حولها 3 مرات وكانت على بعد 25 ياردة وارتفاع 10 ياردات من سطح الماء.وأشار كيربي إلى أن "هذا أمر خطير لأنه يمكن أن يؤدي إلى حسابات خاطئة"، مبينا: "عندما توجد هناك قوة مسلحة أخرى تحلق بمثل هذه الطريقة... أنت بالتأكيد تخاطر ببعض التصعيد وحسابات خاطئة من كلا الطرفين، وهذا ليس مفيدا".وتابع المتحدث باسم البنتاغون: "انتهى هذا الحادث بسلام لكن هذا لا يعني أنه كان آمنا ومهنيا، لم يكن كذلك على الإطلاق".