الكويت تمنع تجديد اقامة 100 شخص بينهم عراقيون و لبنانيون

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية نقلا عن مصادر أمنية مطلعة، إن "غالبية هؤلاء الوافدين هم لبنانيون، والبقية من جنسيات مختلفة، أبرزها الإيرانية واليمنية والسورية والعراقية والباكستانية والأفغانية والبنغالية والمصرية".وأوضحت المصادر أن "بعض هؤلاء اللبنانيين يشتبه بانتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية لـ (حزب الله) ، أما الوافدون من الجنسيات الأخرى فمنهم أشخاص سبق اتهامهم في قضايا خطيرة مثل "غسل الأموال" وغيرها من القضايا الحساسة، ومنهم من هو مصنف ضمن قائمة "غير المرغوب في تواجدهم داخل البلاد"؛ لما تقتضيه المصلحة العامة".