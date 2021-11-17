إسبانيا: نريد أن تكون تركيا جزءاً من الاتحاد الأوروبي

وقال سانشيز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة رسمية يجريها إلى أنقرة: "نريد أن تكون تركيا جزءا من الاتحاد الأوروبي، فهي حليف مشترك له".ووصل سانشيز إلى أنقرة اليوم الأربعاء، بناء على دعوة تلقاها من أردوغان.وأفادت رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية في بيان لها، بأن سانشيز سيشارك في القمة السابعة بين حكومتي إسبانيا وتركيا والتي ستعقد في أنقرة.