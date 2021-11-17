وفاة فنان سوري عن 61 عاماً

ورمضان من مواليد اللاذقية عام 1960. تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل عام 1983.شارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية منذ بداياته عام 1989 في فيلم "ليالي ابن آوى" للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد، ومسلسل "شجرة النارنج" للمخرج سليم صبري.كانت أشهر الأعمال التي شارك فيها: فيلم "رسائل شفهية" (عام 1991)، مسلسل "باب الحارة" أدى فيه شخصية "أبو جودت" رئيس مخفر حارة الضبع.انتخب نقيبا لفناني سوريا عام 2014، وأعيد انتخابه في الموقع ذاته في يونيو 2020.