مفوضية الانتخابات الليبية تحسم الجدل حول قانونية ترشح القذافي

وأكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، أنه "ليس من حق الادعاء العام العسكري التدخل في عملها، وأنّ ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية سليم من الناحية القانونية".وشدد رئيس المفوضية العليا على أن "كل إجراءات ترشح سيف الإسلام معمر القذافي للانتخابات الرئاسية سليمة من الناحية القانونية".وكان سيف الإسلام القذافي قد تقدم بأوراق ترشحه بصفة رسمية للانتخابات الرئاسية الليبية يوم الأحد الماضي، وسط شكوك في مدى قبول ترشحه بسبب ملاحقته قضائيا من محكمة الجنايات الدولية على خلفية ما قالت إنها جرائم ضد الإنسانية ارتكبها سنة 2011 إبان الثورة التي اندلعت ضد نظام والده معمر القذافي.