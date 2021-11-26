بريطانيا تتهيأ لحرب محتملة مع روسيا

ونقلت صحيفة "The Times" عن تصريح للفريق مفاده أن لندن في ضوء إجراء الإصلاحات الواسعة في الجيش البريطاني، تنوي إنشاء 3 قواعد عسكرية جديدة في ألمانيا وكينيا وعُمان.وقال: "أعير اهتماما خاصا لألمانيا التي سننقل إليها عددا كبيرا من المدرعات"، مضيفا أن ذلك برأيه سيكون سهلا من خلال نقل التعزيزات عبر مضيق المانش.وأوضح أن الوحدات الجديدة ستضم الدبابات المحدثة من طراز "Challenger 3" والناقلات المدرعة من طراز "Boxer" والمركبات القتالية من طراز "Ajax" وأسلحة مدفعية ومركبات لرفع الألغام والطائرات بدون طيار.وتابع أنه من المفترض أن يتم نشر لواء يزيد عن 250 فردا لاستخدامه "في حالة نشوب حرب مع روسيا".وتتنبأ وسائل الإعلام الغربية والأوكرانية في الآونة الأخيرة باحتمال "العدوان الروسي". من جانبه وصف الكرملين هذه التصريحات بحملة إعلامية تستهدف لزيادة حدة التوتر وتحاول بعض الدول من خلالها تصوير روسيا كجانب يهدد عملية تسوية النزاع في دونباس بشرق أوكرانيا.