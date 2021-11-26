دولة مجاورة تحبط محاولات تهريب 2.1 مليون حبة مخدرة

وقالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، إنها "أحبطت 7 محاولات لتهريب أكثر من 2.1 مليون حبة كبتاغون بمنفذ الحديثة، عُثر عليها مُخبأة ضمن إرساليات وردت إلى المملكة عبر المنفذ".وكشفت الهيئة في بيان لها عبر موقعها الرسمي، أنه "عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية المعتادة، عثر على كميات من حبوب الكبتاغون مخبأة بطرق احترافية".وأوضحت أنه "بعد إتمام عمليات الضبط وبالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات، تم القبض على المتهمين وعددهم 12 شخصا".