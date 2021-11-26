بسبب كورونا.. دولة عربية تعلق الرحلات الجوية من ست دول إفريقية

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فإن الدول الست التي جرى إدراجها هي جنوب إفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني.ونوهت شؤون الطيران المدني بأنه سيتم تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون مملكة البحرين بشكل مؤقت.ويستثنى من هذا التعليق، المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في البحرين، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة لهذه الحالات.في غضون ذلك، سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها مسبقاً للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء.وأشارت إلى أنه يمكن الاطلاع على إجراءات الدخول لمملكة البحرين من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة الصحة.ويخضع تحديث القائمة الحمراء، بإضافة الدول أو رفعها من القائمة، لتقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، ويتم مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري.