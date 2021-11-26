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سلالة كورونا الجديدة تثير رعب "السيدة العجوز": وقف رحلات أفريقيا

دوليات

2021-11-26 | 11:48
سلالة كورونا الجديدة تثير رعب "السيدة العجوز": وقف رحلات أفريقيا
2,601 مشاهدة

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أنه يدرس تعليق الرحلات من جنوب إفريقيا؛ وذلك مع ظهورمتحور جديد من فيروس كورونا.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في تغريدة على تويتر،: "ستقترح المفوضية الأوروبية، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء فيها، تعليق الرحلات الجوية الآتية من منطقة جنوب القارة الإفريقية بسبب المتحورة بي.1.1.529".

في السياق، أكدت بريطانيا، اليوم الجمعة، أن العلماء يعتبرون سلالة الفيروس المكتشفة أهم تحور على الإطلاق، ولذلك يتعين معرفة إن كانت مقاومة للقاحات.

كما أوضحت وكالة الأمن الصحي البريطانية، أن السلالة المتحورة التي أطلق عليها اسم بي 1.1.529 تحتوي على "بروتين سبايك"، الذي يشكل النتوءات الشوكية الموجودة على سطح كورونا، والذي يختلف تماما عن البروتين الموجود في الفيروس الأصلي الذي صنعت لقاحات كوفيد-19 على أساسه!.

ألمانيا.. وبريطانيا وإسرائيل
بالتزامن، أعلنت ألمانيا أنها ستمنع غالبية الرحلات الجوية من جنوب إفريقيا، بسبب المتحور الجديد.

أتت تلك الخطوة الألمانية، بعد أن حظرت بريطانيا وإسرائيل (التي سجلت اليوم أول إصابة بالمتحور الجديد) أمس الخميس، كافة الرحلات من تلك الدول، منعا لانتشار السلالة الجديدة التي قدر العلماء أنها ظهرت للمرة الأولى في دول إفريقية.

مثيرة للقلق
وكان عدد من العلماء أعلنوا أمس في مؤتمر صحافي، اكتشاف متحورة جديدة من كوفيد-19 في جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضرراً من الوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات. وقال عالم الفيروسات توليو دي أوليفيرا: "للأسف، اكتشفنا متحورة جديدة مثيرة للقلق في جنوب إفريقيا.. أطلق عليها تسمية بي. 1.1.529".
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