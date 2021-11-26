دبي تعلق دخول المسافرين من 7 دول بسبب "أوميكرون"

وجاء في البيان الصادر عن طيران الإمارات، أن "كل المسافرين الوافدين، أو ركاب الترانزيت، القادمين من الدول التي أُدرجت أسماؤها على القائمة أدناه، لن يسمح لهم بالدخول إلى دبي، بدءًا من الإثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حتى إشعار آخر".وتضمّ هذه اللائحة الدول التالية: بوتسوانا، وإسواتيني، وليسوتو، والموزامبيق، وناميبيا، وجنوب أفريقيا وزيمبابواي.في المقابل سيسمح لركاب الرحلات المتوجهة إلى هذه الدول من دبي بالمغادرة، بحسب ما ورد في البيان.وأطلقت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، على متحور فيروس كورونا الجديد اسم "أوميكرون"، مؤكدة أنه مقلق وينتشر بسرعة في مقاطعات عدة بدولة جنوب أفريقيا.