رئيس فرنسا في الخليج العربي الأسبوع المقبل

وذكر المكتب الرئاسي في الإليزيه، اليوم الجمعة، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيذهب في رحلة رسمية إلى منطقة الخليج، وسيزور قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين 3 و4 ديسمبر، بحسب وكالة "رويترز".وكان ماكرون قد ناقش، اليوم، خلال لقاءاته في الفاتيكان، توقعات باريس لدى تولّيها رئاسة الاتحاد الأوروبي الدورية مطلع عام 2022، والتزاماتها تجاه لبنان والشرق الأوسط وأفريقيا، في زيارة تزامناً مع الذكرى المئوية للعلاقات بين الفاتيكان وفرنسا، والتي جاءت عقب حضوره توقيع اتفاقية التعاون الثنائي المعزز الموقّعة بين إيطاليا وفرنسا، في العاصمة روما.