دولة خليجية تطعم 100% من سكانها بالجرعة الأولى لـ"كوفيد 19"

وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى أمس 21.802.032 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 220.44 جرعة لكل 100 شخص، وبنسبة 100% لمتلقي الجرعة الأولى، ونسبة 90.18% لمتلقي جرعتين من إجمالي السكان في دولة الإمارات.يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد 19.إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن إجراء 263.429 فحصاً جديداً خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 741.790 حالة.كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عدم تسجيل أي حالة وفاة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليستقر عدد الوفيات في الإمارات عند 2145 حالة.كما أعلنت الوزارة عن شفاء 90 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 736.601 حالة.