عمان تعلق دخول القادمين إليها من 7 دول

قررت اللجنة العليا لمكافحة كورونا في عمان تعليق دخول السلطنة للقادمين من 7 دول أفريقية.

ونشرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أن اللجنة العليا تقرر تعليق دخول سلطنة عُمان للقادمين من جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزمبابوي وليسوتو وإيسواتيني وموزمبيق.

وبحسب البيان، تم تعليق دخول القادمين من أي دولة أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول الـ7 المذكورة خلال الـ 14 يوما السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداء من الساعة الثامنة من صباح يوم غد الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021، حتى إشعار آخر.

وفي وقت سابق من يوم أول أمس الخميس، قال علماء من جنوب إفريقيا إنهم اكتشفوا السلالة الجديدة من الفيروس المسبب لمرض "كوفيد-19" في أعداد صغيرة، ويعملون على فهم تداعياتها المحتملة.

وصرح العلماء في مؤتمر صحفي بأن هذه السلالة تحتوي على "مجموعة غير عادية للغاية" من التحورات، والتي تثير القلق لأنها يمكن أن تؤدي إلى تفادي الاستجابة المناعية للجسم وتجعلها أكثر قابلية للانتقال.

وعُثر على السلالة الجديدة أيضا في بوتسوانا وهونغ كونغ.

وقالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إنه لم يتم اكتشاف أي حالات لهذه السلالة في بريطانيا وإن علماءها على تواصل مع زملائهم في جنوب إفريقيا للإطلاع على بياناتهم.

وأضافت، أن السلالة تحتوي على ما يسمى "بروتين سبايك" وهو مختلف تماما عن البروتين الموجود في فيروس كورونا الأصلي الذي صممت لقاحات "كوفيد-19" لمقاومته.