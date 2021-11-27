هولندا تبدي تخوفها من اختراق "أوميكرون" البلاد

وأضافت أنها بدأت اليوم السبت، إجراء المزيد من الفحوصات لمعرفة إن كان من بينهم مصابون بالسلالة "أوميكرون"، التي تم اكتشافها في الآونة الأخيرة.ووصل قرابة 600 مسافر إلى مطار سخيبول في أمستردام على متن رحلتين أمس الجمعة، ثم خضعوا لفحوصات على مدى ساعات بسبب مخاوف متعلقة بسلالة الفيروس الجديدة.وأعلنت وزارة الصحة الهولندية في وقت مبكر، اليوم السبت، أن الفحوص أثبتت إصابة 61 مسافرا بفيروس كورونا.