دولة عربية تسجل "صفر وفيات" بكورونا

‌‎قالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إنه لم يتم في البلاد تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبذلك يبقى عدد الوفيات على حاله، 2145 حالة.

وأعلنت الوزارة، اليوم السبت، عن إجراء 294480 فحصا جديدا على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

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وقالت إنه تم تسجيل 68 حالة إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع حالات الإصابة المسجلة 741858 حالة.‌‎

وأضافت أنه تم شفاء 98 حالة جديدة لمصابين وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 736699 حالة.