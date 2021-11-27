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تسجيل أول إصابتين بسلالة "أوميكرون"في دولة أوروبية
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المتحور "المقلق".. قائمة الدول التي سجلت إصابات بسلالة "أوميكرون"

دوليات

2021-11-27 | 10:14
المتحور "المقلق".. قائمة الدول التي سجلت إصابات بسلالة "أوميكرون"
المصدر:
روسيا اليوم
4,386 مشاهدة

أعلنت عدة دول في العالم تسجيل إصابات داخل أراضيها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" الذي رصد لأول مرة بجمهورية جنوب إفريقيا ووصفته منظمة الصحة العالمية بأنه "مثير للقلق".

واكتشف علماء الخميس الماضي، متحور جديد من فيروس كورونا المستجد في جمهورية جنوب إفريقيا، البلد الإفريقي الأكثر تضررا بالوباء والذي يشهد زيادة جديدة في عدد الإصابات.

وكشفت السلطات الصحية في جمهورية جنوب إفريقيا عن تسجيل 50 إصابة جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتعد هذه الأرقام فقط معطيات أولية، حيث أن الاختبارات التي تم تقديمها في صباح يوم 26 فقط قد تمت معالجتها بالكامل، ولا تزال الاختبارات التي تم تقديمها بحلول المساء قيد الاختبار، وحتى الآن تحدثت السلطات الطبية الرسمية في جنوب إفريقيا عن إصابة 77 شخصا بسلالة "أوميكرون".

وقد أدى المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" في غضون أسبوعين، إلى زيادة سريعة في حالات الإصابة المؤكدة الجديدة.

وانتشر المتحور الجديد B.1.1.529 (أوميكرون)، بسرعة عبر جنوب إفريقيا منذ أن حدد لأول مرة في بوتسوانا في أوائل نوفمبر. والسلالة، المعروفة بطفراتها المتعددة المثيرة للقلق، مسؤولة بالفعل عن 90٪ من حالات "كوفيد-19" في مقاطعة Gauteng (غاوتنغ) - موطن المدن الكبرى بريتوريا وجوهانسبرغ - بجمهورية جنوب إفريقيا .

وكان تسجيل أول إصابة بمتحور كورونا الجديد (أوميكرون) في أوروبا من نصيب بلجيكا، حيث أعلنت السلطات في البلاد أمس الجمعة، أنها سجلت ما يعد أول حالة إصابة في أوروبا بالمتحور الجديد لفيروس كورونا.

وأكد وزير الصحة البلجيكي، فرانك فاندنبروك، أمس الجمعة تشخيص السلالة الجديدة لدى مسافر لم يخضع للتطعيم وصل إلى البلاد من الخارج، وتم تشخيص إصابته بكورونا في 22 نوفمبر الجاري.

وفي وقت سابق، كشف عالم الفيروسات البلجيكي مارك فان رانست، الذي يعمل مختبره بالتعاون الوثيق مع هيئة الصحة العامة في بلجيكا، على حسابه في "تويتر"، أن المسافر الذي أعلنت الحكومة البلجيكية عن تشخيص إصابته بالسلالة B1.1.529 "أوميكرون"، عاد إلى البلاد من مصر في 11 نوفمبر، وظهرت أعراض العدوى لديه في 22 نوفمبر.

وأكدت بريطانيا اليوم السبت تسجيل أول إصابتين على أراضيها بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، مشيرة إلى أن الحالتين "رصدتا لدى شخصين قدما من جنوب القارة الإفريقية".

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، في بيان: "تحركنا سريعا، والشخصان المعنيان في عزلة ذاتية، فيما يجري تعقب المخالطين".

وأفاد وزير في ولاية هيسن الألمانية، اليوم السبت، بأن متحور "أوميكرون، الذي تم اكتشافه مؤخرا في جنوب إفريقيا على الأرجح قد وصل إلى ألمانيا.

وكتب كاي كلوزه، وزير الشؤون الاجتماعية في ولاية هيسن الواقعة غرب ألمانيا والتي يوجد بها مطار فرانكفورت، على صفحته في "تويتر": "الليلة الماضية تم العثور على العديد من المتحورات التي تشبه متحور "أوميكرون" في جسم مسافر عائد من جنوب إفريقيا".

وأضاف أنه يجري حاليا البحث التفصيلي في المتحور الذي تم اكتشافه لدى هذا المسافر.

وفي الشرق الاوسط أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الجمعة، أنه كُشف عن النوع شديد التحور في البلاد، وجرى التعرف على الإصابة لدى إسرائيلي عاد من ملاوي، وقالت الوزارة إنها تراقب شخصين آخرين يشتبه في إصابتهما.

وفي القارة الأسيوية، أُكّدت حالتان في المركز المالي الآسيوي في هونغ كونغ. وأكدت نتائج تسلسل الجينوم لمريض "كوفيد-19" وصل إلى المدينة من جنوب إفريقيا يوم الخميس، أن العدوى كانت المتحور الجديد "أوميكرون" من جنوب إفريقيا.

ولم يعرف الكثير بعد عن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم رصدها في جنوب إفريقيا وبتسوانا وهونغ كونغ وبلجيكا، لكن العلماء يعتقدون أن فيها تجمعا غير معتاد من التحورات قد تجعلها قادرة على تجنب رد الفعل المناعي، وأكثر قابلية للعدوى.

ويفيد العلماء أنّ المتحور الجديد "بي.1.1.529" (أوميكرون) يحمل ما لا يقل عن 10 نسخ مختلفة، في مقابل نسختين للمتحور "دلتا".
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