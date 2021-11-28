بينها دولة عربية.. سويسرا تدرج 5 دول في قائمة الحجر الصحي

وقررت الوزارة توسيع ضرورة الحجر الصحي لوقف انتشار سلالة "أوميكرون" ليشمل المسافرين القادمين من مصر وبريطانيا والتشيك وهولندا ومالاوي حيث تم اكتشاف إصابات بها.وقال المكتب الاتحادي للصحة العامة عبر "تويتر" إنه الآن بعد اكتشاف حالات جديدة بـ"أوميكرون" سيكون لزاما على المسافرين القادمين من هذه الدول إثبات عدم إصابتهم من خلال اختبار والبقاء في الحجر الصحي لمدة 10 أيام أيضا.ولم يوضح المكتب ما إذا كان السفر من تلك الدول سيقتصر على المواطنين السويسريين والمقيمين أم لا.وحظرت سويسرا، الجمعة، الرحلات الجوية المباشرة من جنوب إفريقيا والمنطقة المحيطة بسبب اكتشاف سلالة "أوميكرون" شديدة العدوى بينما فرضت أيضا قيودا على السفر من دول أخرى من بينها إسرائيل وبلجيكا وكذلك مدينة هونغ كونغ.ولن يسمح لأحد بالدخول من تلك الدول إلا المواطنين السويسريين أو من لديهم تصريح إقامة في سويسرا أو منطقة شنغين.