دولة عربية تستعد لمواجهة "أوميكرون" بتعليق الرحلات الجوية

وأفادت اللجنة الوزارية المغربية لتتبع كورونا بأن هذا القرار يأتي جراء التفشي السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، خاصة في أوروبا وإفريقيا، ومن أجل "الحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال محاربة الجائحة وحماية صحة المواطنين".وأضافت اللجنة أنه "سيتم تقييم الوضع بشكل منتظم من أجل تعديل الإجراءات الضرورية عند الحاجة".