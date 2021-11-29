أول حفل تخرج جامعي في عهد طالبان.. أين جلست الخريجات؟ (صور)

وجاء الحفل، رغم أن غالبية الجامعات في أفغانستان أغلقت أبوابها، منذ سيطرة طالبان على الحكم قبل أكثر من 3 أشهر.وتسلم نحو 200 طالب وطالبة من مختلف الكليات في جامعة مرويس نيجا الخاصة في قندهار، شهاداتهم الجامعية مرتدين زي التخرج.وجلست الخريجات في صف وحدهن بعيدا عن الذكور، مع تغطية وجوههن.وكانت طالبان فرضت الفصل بين الجنسين في قاعات المحاضرات، بالجامعة التي تأسست عام 2011.