"أوميكرون" يجبر استراليا على تعليق فتح حدودها الدولية

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، أن "الحدود لن تفتح كما كان مقررا في الأول من كانون الاول"، مؤكدا أن "التأجيل قرار ضروري وموقت"، بناء على نصائح طبية".واضاف ان "هذه الخطوة ستضمن لأستراليا أن تجمع المعلومات التي نحتاج إليها من أجل فهم المتحورالجديد بشكل أفضل"، موضحا أن "هناك مخاوف جديدة إزاء فعالية اللقاح ونطاق المرض".وأغلقت أستراليا حدودها أمام معظم الأجانب لأكثر من 20 شهرا، ما تسبب في نقص اليد العاملة وضرب قطاع السياحة الحيوي للبلاد، في حين أنها اكتشفت حتى الآن خمس إصابات بالمتحور "أوميكرون".