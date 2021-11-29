دولة خليجية تخفف قوانينها بشأن حيازة المخدرات

ونقلت شبكة "يورو نيوز" أن القانون الجديد، الذي نُشر أمس الأحد في الجريدة الرسمية للإمارات، ينص على أن من يتم القبض عليهم وبحوزتهم أطعمة ومشروبات أو أشياء تحتوي على الحشيش في البلاد لن يدخلوا السجن إذا ثبت أنهم كانوا يحملون تلك المواد للمرة الأولى.ويكتفي رجال إنفاذ القانون في الإمارات، طبقا للقانون الجديد، بمصادرة تلك المنتجات من قبل السلطات وإتلافها في وقت لاحق.يشار إلى أن القانون الجديد يشكل تغييرا كبيرا فيما يتعلق باستيراد الأدوية الشائعة للاستخدام الشخصي، من الحشيش إلى الأدوية، التي لا تتتطلب وصفة طبية كالمخدرات والمهدئات والأمفيتامينات.يأتي ذلك في ظل حظر القانون الإماراتي بشكل صارم بيع المخدرات أو الاتجار بها، ويعاقب القانون تعاطي المخدرات بالسجن لمدة أربع سنوات.وتضمنت التغييرات في القانون الإماراتي تخفيض الحد الأدنى للعقوبات من عامين إلى ثلاثة أشهر لمرتكبي جرائم المخدرات لأول مرة وتقديم إعادة تأهيل المدانين في منشأة احتجاز منفصلة عن المجرمين الآخرين.وفي السابق كان يتم ترحيل متعاطي المخدرات الأجانب الذين يتم القبض عليهم إلى بلدانهم الأصلية بعد السجن، لكن القانون الجديد يترك هذا القرار للقاضي.