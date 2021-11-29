حصيلة ثقيلة بإصابات كورونا في دولة أوروبية

وتشير الأرقام المسجلة إلى انخفاض في الوفيات اليومية وزيادة في الإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذي رصدت فيه 51 وفاة و37981 إصابة.وكانت اللجنة الاستشارية للقاحات في بريطانيا كشفت اليوم الاثنين أن السلطات تتحرك لتوفير جرعات معززة من لقاح كوفيد-19 للجميع، في استباق لقرار متوقع بشأن احتمال تمديد وتسريع الجرعات المعززة.وقال نائب رئيس اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين أنتوني هارندن: "لا مفر من توفير جرعة معززة للجميع".وأضاف: "لكننا نريد أن نضمن القيام بذلك وفق ترتيب منطقي بحيث يتم إعطاء الجرعات المعززة للأكثر عرضة للإصابة بهذه العدوى وزيادة مستويات المناعة الطبيعية لديهم".